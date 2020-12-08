Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

AA

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 385 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 958'e yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 26 bin 567 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 703 bin 707'ye çıktı. Şimdiye kadar 9 milyon 178 bin 946 kişi iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen ikinci", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

- Güney Kore

Güney Kore'de yeni Kovid-19 vaka sayısı 600'ün altına indi.

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 594 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 38 bin 755'e çıktı, 29 bin 650 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 552'ye çıktı.

- Çin

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte, 2'si yurt içi kaynaklı, 12 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Yurt içi kaynaklı 2 vakaya Siçuan bölgesinde rastlandığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.

Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 646'ya yükseldi.

Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 732 kişi iyileşti.