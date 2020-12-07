Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede 391 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 140 bin 573'e yükseldi.
Ülkede son 24 saatte 32 bin 981 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 677 bin 203'e çıktı. Şimdiye kadar 9 milyon 139 bin 901 kişi iyileşti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, "dünyada en fazla vaka tespit edilen 2.", "virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3. ülke" konumunda bulunuyor.
- Güney Kore
Güney Kore'de yeni Kovid-19 vaka sayısı artmayı sürdürürken, Sağlık Bakanı Park Neung-hoo, Seul büyükşehir bölgesinin "Kovid-19 savaş alanı haline" dönüştüğü yorumunu yaptı.
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede son iki gündür 600'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte 615 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 38 bin 161'e çıktı, 29 bin 301 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 4 kişi yaşamını yitirdi, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 549'a çıktı.
- Çin
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 3'ü yurt içi kaynaklı 15 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Yurt içi kaynaklı 3 vakaya, İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde rastlandığı, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmadığı belirtildi.
Çin'de toplam vaka sayısı 86 bin 634'e yükseldi.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 719 kişi iyileşti.
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