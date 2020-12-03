Hindistan, Çin ve Güney Kore'de Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 35 bin 551 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 9 milyon 534 bin 965'e çıktı.
Ülkede 526 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 138 bin 648'e yükseldi.
İyileşen sayısı ise 8 milyon 973 bin 373'e ulaştı.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka tespit edilen 2'nci, virüse bağlı en fazla ölümün görüldüğü 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.
- Güney Kore
Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, ülkede yine 500'ün üzerinde yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte 540 yeni Kovid-19 vakası belirlendi, toplam vaka sayısı 35 bin 703'e çıktı, 28 bin 352 kişi virüsü yenmeyi başardı.
Güney Kore'de son 24 saatte Kovid-19'dan 3 kişi ölürken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 529'a çıktı.
Öte yandan, ülkede bugün aralarında 35 Kovid-19 hastasının da olduğu bilnlerce lise öğrencisi üniversite giriş sınavına katılacak. Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, ülke genelinde 493 bin 430 öğrencinin 1380 merkezde sınava gireceğini bildirdi. Açıklamada Kovid-19 hastası 35 öğrenci ile kişisel karantinadaki öğrencilerin sınava hastane ve sağlık merkezlerinde hazırlanan özel bölümlerde gireceği belirtildi.
- Çin
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte tamamı yurt dışı kaynaklı 16 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.
Ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle can kaybı olmazken, toplam vaka sayısı 86 bin 567'ye yükseldi.
Kovid-19'un ortaya çıktığı Çin'de bugüne kadar 4 bin 634 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 81 bin 667 kişi iyileşti.
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