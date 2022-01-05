Hindistan cevizi ağacından elde edilen hindistan cevizi yağı günümüzde kozmetik sektörünün olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Cilt bakımından saç bakımına kadar pek çok faydası bulunan hindistan cevizi yağı aynı zamanda diş eti sağlığı için de kullanılabilir. Sizler için hazırladığımız yazımızda hindistan cevizi yağı ne için kullanılır? sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.
Hindistan Cevizi Yağı Faydaları
Sağlık için sayısız faydası bulunan hindistan cevizi için kişilerin en çok sorduğu sorulardan biri de hindistan cevizi yağı neye iyi gelir? olarak karşımıza çıkar. İşte hindistan cevizi yağı faydaları:
- Hindistan cevizi yağının en çok tercih edildiği alan kozmetik sektörüdür. Saç bakımından cilt bakımına kadar pek çok üründe hindistan cevizi yağı kullanılır. Kimyasal makyaj temizleme ürünleri yerine hindistan cevizi yağı kullanmayı tercih edebilirsiniz.
- Hindistan cevizi yağından MTC yağı oranı yüksektir. Araştırmalara göre MTC’ler kalori yakılmasını yüzde 5 oranında arttırır.
- Gargara olarak kullanıldığında diş eti sağlığını güçlendirir, ağız enfeksiyonlarını iyileştirir.
Hindistan Cevizi Yağı Nasıl Kullanılır?
- Hindistan cevizi yağı kullanım alanları oldukça geniştir. Hindistan cevizi yağı cilt bakımı, saç bakımı, kaş kirpik bakımı ve ağız bakımı için kullanılır. Ağız bakımı için hindistan cevizi yağını gargara olarak kullanabilirsiniz. Bir bardak su içerisine 1 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı koyarak ağızda gargara yapabilirsiniz.
- Vücudunuzu nemlendirmek için elinize döktüğünüz hindistan cevizi yağı ile masaj yapabilirsiniz.
- Gece bakımı için yüz bölgesinde kullanabilirsiniz.
- Bir pamuk yardımı ile makyajlarınızı silebilirsiniz.
Hindistan Cevizi Yağı Saç İçin Faydası
Saç bakımı için son dönemlerde hindistan cevizi yağı oldukça popüler olmaya başlamıştır. Saç bakım yağlarından şampuanlara kadar pek çok ürün içeriğinde yer alır. Ancak saç bakımında doğal hindistan cevizi yağının kullanılması önerilir. Hindistan cevizi yağının faydaları şu şekildedir:
- Saçı onarır ve bakım yapar.
- Saçta meydana gelen kırılmaların durmasını sağlar ve daha sağlıklı uzamasında yardımcı olur.
- Saçın kaybettiği nemi geri kazandırır.
- Islak saçta hasar meydana gelebilir ve protein kaybı yaşanabilir. Hindistan cevizi yağı bu hasarı önler.
- Saçta bit oluşumunu engeller. Bitlenen saçın temizlenmesine yardımcı olur.
- Güneşte yıpranan saçı onarır.
- Çoğu kişinin şikayetçi olduğu kepek sorununu ortadan kaldırır.
- Saç dökülmesinin azalmasında yardımcı olur.
- Saçı kaybettiği parlaklığı ve canlılığı geri kazandırır.
Hindistan Cevizi Yağı Cilt İçin Faydası
Hindistan cevizi yağı saç bakımında olduğu kadar cilt bakımında da oldukça faydalıdır. Makyaj temizleyicisi olarak kullanılabilen hindistan cevizi yağı aynı zamanda cilde bakım yapar ve nemlenmesini sağlar. Kuru ciltlere nem kazandırır. İçeriğinde pek çok mineral vardır. Bu mineraller cildin beslenerek yumuşamasında yardımcı olur. Ciltte meydana gelen kaşıntı ve dökülmelerde de hindistan cevizi yağı kullanılır. Özellikle egzama tedavisinde kısa sürede olumlu etkileri görülmektedir. Cildi derinlemesine temizleyen hindistan cevizi yağı düzenli kullanıldığında cilde ışıltı ve parlaklık verir.
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