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Hindistan, Cammu Keşmir'de ikamet etmeyen vatandaşlarına toprak satışının önünü açtı

Hindistan'ın Cammu Keşmir'de ikamet etmeyen Hint vatandaşlarının bölgede toprak satın almasına izin veren yasal değişiklikleri yaptığı bildirildi.

28.10.2020 - 17:22 | Güncelleme: ABONE OL
Hindistan, Cammu Keşmir'de ikamet etmeyen vatandaşlarına toprak satışının önünü açtı
AA

İçişleri Bakanlığı, dün yapılan yasal değişikliklerle Cammu Keşmir dışında ikamet eden vatandaşların bölgede arazi satın almasının önünün açıldığını duyurdu.

Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırıldığı 5 Ağustos 2019'a kadar yabancılara toprak satışına izin verilmezken, tüm Hint vatandaşlarına toprak satışına imkan veren yeni yasal düzenlemeler, Hindistan güçlerinin Keşmir'e ayak bastığı 27 Ekim 1947'nin 73'üncü yıl dönümünde açıklandı.

Yabancılara toprak satışına izin veren yasal değişiklikler geniş çaplı tepkilere yol açarken, Cammu Keşmir'in eski Başbakanı Ömer Abdullah, gelişmelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak işgal altındaki toprakların artık satışa sunulduğunu belirtti.

Bölgenin özel statüsünün kaldırılması, Müslümanların çoğunlukta olduğu Cammu ve Keşmir'de demografik değişime kapı aralayacağı şeklinde yorumlanıyordu.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den itibaren Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Ancak Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos 2019'da iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırdı ve eyaleti ikiye böldü.

Eyalet, 31 Ekim 2019'da resmi olarak merkeze bağlı Cammu Keşmir ve Ladakh "Birlik Toprağı" statüsünde iki bölgeye ayrıldı.

Kararın ardından Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve halk üzerindeki baskıları yoğunlaştırdı.

Sokağa çıkma yasağının yanı sıra internet, telefon ve ulaşım kısıtlamaları getirildi ve bölgedeki yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alındı.

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