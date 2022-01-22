Hindiba otunun faydaları

Hindiba Nedir, Ne İşe Yarar ve Nasıl Tüketilir? Hindiba Otu Faydaları ve Yararları

Son zamanların yıldızı yükselen bitkilerinden biri de Hindiba Otu. Hindiba otunun tarihi neredeyse 16. yüzyıla dayanmasına rağmen ülkemizde kullanımı o kadar da eskiye gitmiyor. Aslında doğada çoğu zaman gördüğümüz ve fark etmediğimiz otlardan biridir Hindiba Otu. Mor, uzun yapraklı çiçekleriyle belki bazılarınızın gördüğü anda hatırlayacağı Hindiba Faydaları bakımından da son zamanların dikkat çeken bitkilerinden biri.

Hindiba Nasıl Kullanılır?

Hindiba bitkisi hem taze olarak hem de kurutularak kullanılabilen bir bitkidir. Hindiba Otu yapraklarının taze bir şekilde koparılıp yıkanmasıyla salata olarak, yine yapraklarıyla yapılan bir sıcak yemek olarak, yapraklarının ve özellikle köklerinin kurutulup bitki çayı ve kahve olarak kullanılmasıyla bilinmektedir.

Hindiba Faydaları Nelerdir?

Papatyagiller ailesinin bir üyesi olan Hindiba Otu mor ve mavimsi bir renkte küçük uzun yapraklı çiçeklere sahiptir. Ülkemizde, daha çok Ege taraflarında radika otu olarak da bilinen Hindiba Otu çiçekleriyle, yapraklarıyla, saplarıyla ve kökleriyle her daim tüketime hazırdır.

Hindiba Faydaları şöyle sıralanabilir:

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir ve vücut direncini arttırır.

Karaciğer ve safra kesesi sağlığı için faydalıdır. Karaciğer ve sayfa kesesinin çalışmasını düzenler.

Sindirim sistemi problemlerinin iyileştirilmesinde etkilidir. Hazmı kolaylaştırır.

Güçlü antioksidan özelliği sayesinde kanın temizlenmesini kolaylaştırır, kan dolaşımının hızlanmasını sağlar.

Kalp ve damar sağlığı, damar tıkanıklığı, damar sertliği ve kolesterol gibi hastalıklara iyi gelir.

Hindiba Cilt İçin Faydaları ile de dikkat çeker. Özellikle kaşıntılı cilt hastalıklarının hafiflemesinde, ciltte bulunan zararlı maddelerden arınmasında, yaşlanmaya meyilli ciltlerde yaşlılık belirtilerinin oluşmasını engellemekte görev alır.

Hindiba Faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da sık sık dile getirilir. Kabızlık problemlerin yaşayanların, strese bağlı uykusuzluk sorunu yaşayanlarım, kas ve kemik ağrıları yaşayanların hindiba otu kullanması tavsiye edilir.

Hindiba Kahvesi Faydaları

İşte bu konuda Hindiba Kökü Yararları devreye giriyor. Kahve ve çay olarak kullanılabilen Hindiba Kökü Yararları da oldukça önemlidir.

Hindiba otunun kök kısmını küp küp doğrayıp kurutursanız bu kökleri daha sonra öğütebilirsiniz. Öğüttüğünüz bu kökleri çok düşük ısıda uzun saatler boyunca kavurduğunuz zaman kafeinsiz kahve elde etmiş sayılabilirsiniz. Hindiba Kahvesi Faydaları arasında en dikkat çekeni metabolizmayı hızlandırması ve bağırsaklara iyi gelmesidir. Hindiba kökünün kurutulması, kavrulması ve demlenmesiyle hazırlanan Hindiba kahvesi kabızlık problemi yaşayanların yardımına koşar. Bağırsak problemlerini tedavi etmede yardımcıdır.

Hindiba Çayı Faydaları

Hindiba Otunun köklerini kurutup demleyerek çay olarak da kullanabilirsiniz. Hindiba Çayı Faydaları arasında ilk göze çarpanı idrar söktürücü özelliğinin bulunması ve idrar yolları enfeksiyonlarının tedavisine yardımcı olmasıdır.