Hindi yetiştiriciliğinde yatırım fırsatı

Bakanlık, hindi üreticiliğinde yer almak isteyen vatandaşlar için bir yatırım rehberi ve rapor hazırladı.
Rapora göre, artan dünya nüfusu nedeniyle gıdaya duyulan ihtiyaç her geçen gün artıyor. Kanatlı sektörü de gıda ihtiyacının giderilmesinde büyük önem taşıyor.
Türkiye'de yatırım yaparken tarımsal üretim yanında hayvancılık sektörünün de göz ardı edilmemesi öneriliyor. Etlik hindi yetiştiriciliğinde üretim süresinin çok kısa olması, birim alanda yoğun üretim yapılabilmesi, yemin ete dönüşme oranının yüksek olması, iş gücünün diğer tarımsal işletmelere nazaran daha düşük olması gibi imkanlar bulunuyor.
Kırmızı etle kıyaslandığında etinin ucuz, kolesterol ve yağ oranının düşük, sindiriminin kolay, besin değeri açısından iyi bir hayvansal protein kaynağı olması nedeniyle etlik hindi yetiştiriciliği öne çıkıyor.
Hindi yetiştiriciliğinde damızlık hindi yetiştiriciliği ve ticari hindi yetiştiriciliği gelişmeye açık sektörler arasında yer alıyor.
Tavuklara göre daha dayanıklı, uzun ömürlü olmaları, karkas randımanı ve beslenme değerlerinin yüksek olması, yılbaşı tüketimi gibi etmenler hindi yetiştiriciliğini daha cazip hale getiriyor.
Rapora göre, Türkiye'de etlik hindi yetiştiriciliğinde entegre firmalar sözleşmeli üretimle kendi girdilerini temin edebiliyor. Ucuz girdi temini ve entegre firmaların verdiği alım garantisi çiftçilerin pazarlama sorunlarını ortadan kaldırıyor.
- Yatırımın geri dönme süresi 2,6 yıl
Bu alanda yatırım yapmak isteyenlerin kümes kurulumundan ekipmanlarına, hindi bakımından kesimine kadar dikkat etmesi gereken unsurlara değinilerek, hindi kümesi yatırımının ekonomik analizine de yer veriliyor.
Buna göre, 7000 hindi kapasiteli bir kümes için yaklaşık 2000 metrekarelik kapalı alana ihtiyaç bulunuyor. Artık yemlikler, suluklar, havalandırma, ısıtma/ soğutma tümüyle dokunmatik ekranlı pano üzerinden otomatik yönetilebiliyor. Söz konusu bir kümes için 2 milyon lira civarında yatırım yapılması halinde, yatırımın geri dönme süresi 2,6 yıl olarak öngörülüyor.
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