Hindi etine talep artıyor

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Hindi etine talep her yıl daha da artıyor. 2000 yılında kişi başı 0,28 kg olan hindi eti tüketimi geçen sene 0,73 kg’a ulaştı. Bu büyümeye rağmen Türkiye’de hindi etinin diğer ülkelere göre oldukça düşük olduğunu söyleyen Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer, sağlıklı beslenme ve et tüketiminde çeşitlilik için hindi etine ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.
2025 HEDEFİ 120 BİN TON
Türkiye’de beyaz et ve özellikle hindi eti tüketim alışkanlığının gelişmekte olduğunu belirten Pınar Et Genel Müdürü Tunç Tuncer: “Hindi etinin tüketimi Türkiye’de son 5 senede yüzde 17 artış gösterdi. 2017-2018 yıllarında kişi başı hindi eti tüketimi yüzde 29 arttı diyebiliriz. 2000 yılında kişi başı toplam hindi eti tüketimi 0,28 kg iken, 2010 yılında bu sayı 0,42 kg’a, 2018 yılında ise 0,73 kg’a ulaştı” dedi. Tuncer, bu yılki hindi eti üretiminin 56 bin ton civarında gerçekleşeceğine dair beklentinin ve artış oranlarının Türkiye’nin 2025 yılı için koyduğu 120 bin tonluk üretim hedefi için umut verdiğini de belirtti.
Pınar Et olarak 1985’ten bu yana gıda sektörüne getirdiği yeniliklerle liderliği sürdürdüğünün altını çizen Tuncer; “Yüksek protein içeriği ve düşük yağ oranıyla tüketicilerin beğenisine sunduğumuz Pınar Hindi Filetoya olan talep de umut verici. Pınar Hindi Fileto; içeriğindeki düşük yağ ve kolesterol, kaliteli protein, vitamin ve mineral ile Türkiye beyaz et sektörünün yeni ve önemli bir ayağını oluşturacak” dedi.
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