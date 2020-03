Hıncal Uluç'tan Ahmet Hakan'a 'usta dersi'

HABERTURK.COM

Koronavirüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından temel ihtiyaç ürünlerine yapılan fahiş zamlara Show Ana Haber'de tepki gösteren Ece Üner, sosyal medyada takdir topladı. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan ise bu sözleri köşesinde farklı bir şekilde yorumladı.

AHLAK YANITI

Ahmet Hakan'a daha önceki yazılarını hatırlatarak yanıt veren Ece Üner, şöyle demişti: "Toplumun kutuplaştığı bir dönemden geçerken, sözlerimi tamamen çarpıtıp, saptırıp bunu yaparken de büyük haksızlık yaparken, bu yaptığınız sizin tanımladığınız Müslümanlığa sığar mı? Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi birini doğru anlamak bir idrak sorunu kadar belki daha fazla bir niyet ve bir ahlak sorunu."

USTA DERSİ

Tartışmaya bugün duayen gazeteci Hıncal Uluç da katıldı. Uluç, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları yazdı:

Okur Yüksel Durak diyor ki.. Hem de pek haklı olarak diyor ki..

"Salgın doğal.. Panik ve fırsatçılık şeytani. Sorulsa, Hiçbir şeyden korkumuz yok... Allah'tan başka. O'na da topu topu, Bir can borcumuz var.

Lakin gelince bir virüs, İsmi konunca; Corona... Karıştı çarşı, karıştı pazar, Kalmadı ne kolonya, ne makarna.

İmdi, Müslümanız diyorsak, İslam bizden utanır... Yok, İnsanız diyorsak, Babamız Adem utanır."

Yüksel Okur'a, Ahmet Hakan'dan başka itiraz eden çıkmaz sanırım.

Sevgili dostum Ahmet, Show TV Ana Haber sunucusu Ece Üner "Namaz 5 vakit, ahlak her vakit farzdır" lafından ne fitneler çıkarmış, kıza nasıl saldırmıştı geçen hafta da, kıyametler kopmuştu. Girin internete "Ahmet Hakan Ece Üner" yazın okuyun..

Yeri geldi, fikrimi söyleyeyim..

Ahmet!. Sen haksızsın. Hem de fena halde haksızsın. Bu lafı arkana alıp, laiklere saldırdın bir de.. Bu ülke anayasasına göre her Türk vatandaşı laiktir Ahmet.. Ben de laikim ve de Müslümanlığımı da, büyük din alimi, dedem Müftü Muharrem Efendi'den öğrendim.

"Namaz 5, ahlak her vakit farzdır" dinime de, laisizme de uygun bir laftır. Ne Müslümanı rahatsız eder, ne Yahudiyi, ne Hristiyanı, Budisti.. Ne de ateisti!.

Güzel, doğru, yerli yerinde laf kimi rahatsız eder, bir düşün!.

ECE ÜNER NE DEMİŞTİ?

Ece Üner, 11 Mart'taki Show Ana Haber'de "Virüs mü, fırsatçılar mı daha hızlı yayılıyor bilemedik! Koronavirüs geliyor, maske fiyatı 5 katına çıkıyor. Dezenfektan bilmem kaç katına çıkıyor. Makarna üç katı fiyatına satılıyor. Deprem oluyor ev sahipleri kirayı üç katına çıkarıyor. Ramazan oluyor yiyeceğe zam geliyor. Sorsan hepimiz Müslümanız ama gel gör ki, namaz 5 vakit ahlâk 24 saat farz" ifadelerini kullanmıştı.