Himalaya Dağları'nın eteklerindeki saklı cennet
Pakistan'da ismini Tibetçe'de 'yeryüzündeki cennet' anlamına gelen Shangri-La kelimesinden alan Şangrila Gölü, manzaralarıyla dikkat çekiyor
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Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu şehrinde, Himalaya Dağları'nın eteklerindeki Şangrila Gölü, duru güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
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8 bin metrenin üzerindeki K2, Nanga Parbat, Gasherbrum 1 ve 2'nin de bulunduğu bölgedeki dağlara tırmanmak isteyen dağcıların hareket noktalarından biri olan Skardu'ya 20 dakika uzaklıktaki Şangrila Gölü, turistlerin en çok rağbet ettiği mekanların arasında bulunuyor.
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Bölge halkının Lower Kachura olarak da isimlendirdiği Şangrila Gölü ismini Tibetçe'de 'yeryüzündeki cennet' anlamına gelen Shangri-La kelimesinden alıyor.
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Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu şehrinde Himalaya Dağları'nın eteklerindeki Şangrila Gölü, duru güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.
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