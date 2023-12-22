Himalaya Dağları'nın eteklerindeki saklı cennet

8 bin metrenin üzerindeki K2, Nanga Parbat, Gasherbrum 1 ve 2'nin de bulunduğu bölgedeki dağlara tırmanmak isteyen dağcıların hareket noktalarından biri olan Skardu'ya 20 dakika uzaklıktaki Şangrila Gölü, turistlerin en çok rağbet ettiği mekanların arasında bulunuyor.