Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Himalaya Dağları'nın eteklerindeki saklı cennet

        Himalaya Dağları'nın eteklerindeki saklı cennet

        Pakistan'da ismini Tibetçe'de 'yeryüzündeki cennet' anlamına gelen Shangri-La kelimesinden alan Şangrila Gölü, manzaralarıyla dikkat çekiyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 10:01 Güncelleme: 22.12.2023 - 10:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Pakistan'ın Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu şehrinde, Himalaya Dağları'nın eteklerindeki Şangrila Gölü, duru güzelliğiyle ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

        • 2

          8 bin metrenin üzerindeki K2, Nanga Parbat, Gasherbrum 1 ve 2'nin de bulunduğu bölgedeki dağlara tırmanmak isteyen dağcıların hareket noktalarından biri olan Skardu'ya 20 dakika uzaklıktaki Şangrila Gölü, turistlerin en çok rağbet ettiği mekanların arasında bulunuyor.

        • 3

          Bölge halkının Lower Kachura olarak da isimlendirdiği Şangrila Gölü ismini Tibetçe'de 'yeryüzündeki cennet' anlamına gelen Shangri-La kelimesinden alıyor.

        • 4

          Gilgit-Baltistan bölgesine bağlı Skardu şehrinde Himalaya Dağları'nın eteklerindeki Şangrila Gölü, duru güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

        • 5
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Fred, PFDK'ya sevk edildi
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        CHP'nin 9 kentteki belediye başkan adayları belli oldu
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Beşiktaş eriyor!
        Beşiktaş eriyor!
        Habertürk Anasayfa