Hilvan Belediye Başkanı Bayık, Kovid-19 tedavisi sonrası görevine döndü - ŞANLIURFA

AA

Şanlıurfa'da 9 Haziran'da yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedaviye alınan Bayık'a, hastanede ve konutunda karantina uygulandı.Sağlığına kavuşan Bayık, tedavisinin tamamlanmasının ardından belediyedeki mesaisine döndü.Bayık, belediyeye gelişinde az sayıda meclis üyesi ve çalışan tarafından sosyal mesafe tedbirlerine riayet edilerek karşılandı.Başkan Bayık, burada yaptığı açıklamada, görevine yeniden dönmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.Tedavi sürecinde kendisinden dualarını ve desteklerini esirgemeyen herkese teşekkür eden Bayık, şöyle konuştu:"Testimin pozitif çıktığını duyan ve dualarını eksik etmeyen, yediden yetmişe tüm dostlarımızdan ve hemşehrilerimizden Allah razı olsun. Çok şükür bugün görevimizin başındayız. Halkımıza hizmete devam edeceğiz. Buradan tüm Türkiye’ye seslenmek istiyorum. Lütfen sosyal mesafeye, maske kullanmaya ve kişisel hijyene dikkat edin.