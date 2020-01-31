Katar'ın en büyük Hilton oteli açıldı

31 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hilton'un Katar'daki en büyük otel projesi olan Hilton The Pearl, başkent Doha'da kapılarını açtı. Modern mimariyle tasarlanan otelin Türk misafirler için de önemli bir destinasyon haline geleceği belirtildi
Kuveyt destekli First Qatar Gayrimenkul Geliştirme Şirketi’nin yatırımcısı olduğu Hilton the Pearl, ülkedeki en büyük Hilton oteli unvanını taşıyor. Şirketin Başkanı ve CEO’su Fahad Khalid Al-Ghunaim, bu açılışın kendileri için bir dönüm noktası niteliğinde olduğunu belirterek, “Konaklama sektöründeki ilk yatırımımızı gerçekleştirdik. Bu bizim yüksek kaliteli ve donanımlı yapılar yaratma kararlılığımızı ortaya koymakla birlikte, Katar pazarına olan güvenimizi gösteriyor” dedi.
Katar Hilton Ülke Genel Müdürü Etienne Gailliez ise bu açılışın Hilton için çok önemli bir kilometre taşını temsil ettiğine dikkat çekerek, “Hepimizin beklediği an sonunda geldi” dedi. Gailliez, sözlerini şöyle sürdürdü: “Hilton’un Katar'da harika özelliklere sahip 3 markası bulunuyor. Hilton Doha The Pearl ülkedeki portföyümüz için de çok önemli bir yatırım. Bu otelin Katar'ın gelişen turizm sektöründe önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Otelimizin yeni sakinlerini ve özellikle Türkiye’den gelecek misafirlerimizi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz.”
Hilton Doha The Pearl Residences Genel Müdürü Hassan El Wahidi, otelin tasarım kalitesi ile ön plana çıkacağına işaret ederek, şunları söyledi: “Katar`ın eğlence ve iş turizmi sektöründe kaliteden ödün vermeyen ürün ve hizmetlerimizle öne çıkmayı amaçlıyoruz. Uzun ve kısa süreli konaklayacak misafirlerimize bir evde ihtiyaç duyacakları her şeyle dolu bir otel, bir eğlence merkezi ile özel iş ve etkinlik seçeneklerini kapsayacak şekilde tüm hizmetleri sunarak öncelikli tercihleri haline gelmeyi amaçlıyoruz.”
Peronelinin yüzde 50'sinin kadın olduğu açıklayan El Wahidi, “İnsan kaynakları politikamızda cinsiyet çeşitliliğine ve kapsayıcılık ilkesine yürekten bağlıyız. Personelimizin yüzde 50’si kadın ve 46'dan fazla ülkeden çok sayıda farklı kültür ve tarihi temsil ediyor. Attığımız tüm adımlar, Hilton’un “Travel with Purpose” Kurumsal Sorumluluk Stratejisi ile de uyumlu” dedi
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