Hilton'dan 'evcil hayvan filtresi'

Hilton online kanalları üzerinden hayvan dostlarıyla seyahat etmek isteyen müşterilere sunduğu filtreyle kolaylık sağlıyor. Kullanıcılar Hilton Honors uygulaması veya Hilton.com aracılığıyla tek tıkla 'evcil hayvan filtresini' uygulayabilir ve dünyanın dört bir yanındaki yüzlerce oteli listeleyebiliyor.

TÜRKİYE'DE KÖPEĞİNİZLE KALABİLECEĞİNİZ 5 OTEL

Hilton'dan yapılan açıklamaya göre Türkiye'de köpeğinizle konaklayabileceğiniz 5 zincir oteli bulunuyor; Hilton İstanbul Bosphorus, Hampton by Hilton Ataköy, Hilton Garden Inn Istanbul Golden Horn, Hilton İzmir ve Ankara HiltonSA.



