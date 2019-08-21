Hillsong: 2 Milyon Müridi ve Rock Konserleriyle Bir Kilise

Amerika'daki Hristiyan kiliseleri genel anlamda bir düşüşte iken, bir kilise gittikçe popüler oluyor. Hillsong Kilisesi, pazarlama mı yoksa inanç başarısı mı?

Bir kişiden konser programı düzenlenmesi istense, konser tıpkı böyle görünürdü. Herkesin elleri havada, sözleri biliyorlarsa eğer şarkıya eşlik ediyorlar, bilmiyorlarsa da ağızlardan çıkan mırıltıların giderek gürültüye dönüşüyor. Tıpkı bir rock konseri gibi profesyonel şekilde aydınlatılmış ve ses sistemi kurulmuş bir konser alanı...

On kişiden oluşan rock grubu, Hollsing United, dinleyicileriyle yüz yüze gelecek şekilde sahnede yerlerini almış. Dar kot pantolan ve over-size tişört giyip rock müzik dinlemeye gelen bu grup aslında bir kilise cemaati.

Fakat bu rock konseri, bildiğimiz rock konserlerinden farklı bazı detaylara sahip. Öncelikle bu etkinlikte hiçbir şekilde alkol ve alkol ürünleri yok. İkincisi de bu konserde, mavi yeleklerle konser alanını gezen ve Hristiyan topluluklar için bağış toplayan gönüllüler var. Ve son olarak, Hz.İsa'nın çarmıhtaki halinin sahnenin üzerinde simülasyonu bulunuyor. Bu bir konser değil, bir kilise...

KİLİSENİN ÜNLÜ MÜRİTLERİ

Rock grubu Hillsong United, Hillsong Kilisesi'nin önemli bir şubesi. 1983 yılında Avustralya Sidney'de bir karı-koca, Brian ve Bobbie Houston, tarafından kurulan kilise, zaman içinde küresel olarak popülerlik kazandı.

Hillsong Kilisesi'nin, dünyadaki altı kıtada ve bu kıtalardadaki yirmi üç şehirde kilisesi var. Her Pazar günü dünyanın herhangi bir yerinde, yaklaşık 130.000 mürit Hillsong hizmetlerine katılıyor.

Hillsong cemaati içinde birçok ünlü yer alıyor. Justin Bieber ve karısı Hailey Baldwin Bieber, NBA oyuncuları Kevin Durant ve Kyrie Irving, Chris Pratt, Kylie Jenner ve Kourtney Kardashian kilise cemaatine bağlı olan yalnızca birkaç ünlüden bir kısmı.

Hillsong Kilisesi röportaj isteklerini her defasında geri çeviriyor.

Dünyada var olan Tanrı'nın krallığını görme misyonu olan Hillsong Kilisesi, kendisini modern Hristiyan kilisesi olarak tanımlıyor. Misyonlarını mümkün olan birçok araçla yaymaya çalışıyorlar. İki üniversitesi, yıllık konferansları, 24 saat yayın yapan bir televizyon kanalları, toplum servis hizmetleri ve bir müzik grubu var. Bütün bu araçlar içerisinde müzik grubu Hillsong United, en çok göz önünde olan ve ulaşılması en kolay olanı.

Grubun İnstagram'da 2 milyondan fazla takipçisi var. Spotify üzerinden şarkıları haftalık 3 buçuk milyon dinleniyor. En popüler şarkılarından olan Ocean Spotify'da 155 milyon kez dinlendi. Kıyaslama yapılabilmesi için, bu rakam Billie Eilish'in Justin Bieber ile yaptığı şarkının dinlenmesinin iki katı kadar.

Rock müzik ile Hristiyanlığın bağı yeni bir şey değil, lakin Hillsong'un bu şekilde popüler olması yeni bir şey olabilir. Şu an Amerika ve Kanada'da 30 farklı şehri kapsayan konser turnesinde olan Hillsong United, Kasım ayında Brezilya, Arjantin ve Peru'yu kapsayan Latin Amerika turnesine çıkacak.

Hillsong Kilisesi'nin bu hızlı yükselişi, özellikle Amerika'da son yıllarda gitikçe artan Hristiyanlığa inançsızlığın yanında insanları şok ediyor. 2007-2014 yıllarını kapsayan yedi yıllık bir araştırma sonucu, Hristiyan olan kişilerde yüzde sekizlik bir düşüş olduğunu ve bu düşüşün genellikle genç nüfus arasında yaşandığını ortaya koyuyor.

EVANJELİZM Mİ PAZARLAMA STRATEJİSİ Mİ?

Hillsong Kilisesi yükseliş yaşarken diğer geleneksel Hristiyan kiliseleri büyük bir düşüşün ortasında. Başka bir kilisenin pederi, "Hillsong Kilisesi'nde yapılanın bir dikkat dağıtma stratejisi olduğunu düşünüyorum. Birçok alanı birbirine bağlayarak daha geniş bir alana yayılıyorlar. Bu durum Evanjelizm mi yoksa pazarlama mı?" dedi. "Ahlaki öğretim, para ve popülerlik gibi dünyevi ögelerden ayrıldığı takdirde en güçlü konuma geliyor." diye sözlerine devam etti.

Eski Hillsong Kilisesi müridi Canfield, "Kameraların olmadığı ve hiç kimsenin size sorular sorup röportaj yapmadığı yerde gerçek din başlar." dedi. Canfield yine de eski kilisesi Hillsong'u savunmaya devam etti. "Hillsong Kilisesi'ne yürüyorsun, havalı ve karanlık ama aynı zamanda bir ışık da var. Yaşıtın olan gülümseyen ve birbiriyle konuşan insanlar... Ve bir de müzik... Müzik mükemmel bir şey ve insanın iyi hissetmesini sağlıyor. İncil'in hiçbir yerinde kendimizi iyi hissedemeyeceğimize dair bir cümlenin olduğunu düşünmüyorum." diye de ekledi.