Hilary Duff'ın eşi Matthew Koma'dan Vazektomi açıklaması

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Ünlü oyuncu Hilary Duff'ın müzisyen eşi Matthew Koma, seçtiği doğum kontrol yöntemini açıklayarak daha fazla çocuk istemediğini belirtti. Her ikisi de 36 yaşında olan ABD'li çift, bugünlerde dördüncü çocuklarını bekliyor.

Matthew Koma, yaptığı paylaşımında doğum kontrolü için Vazektomi işlemi yaptırdığını açıkladı. Operasyon günü hastane odasından paylaşım yapan Koma; "Doğrusu hiç de kötü değil. Kesinlikle dişçiye gitmekten daha iyi" yorumunda bulundu. Ünlü müzisyen ayrıca seçtiği doğum kontrol yöntemini yüzde yüz önerdiğini de belirtti. Erkeklerde Vazektomi, sperm kanallarının kesilmesi, bağlanması veya mühürlenmesiyle uygulanan cerrahi bir doğum kontrol yöntemi. REKLAM

Koma, Hilary Duff'ın dördüncü kez hamile olduğunu, aralık ayında yaptığı bu paylaşımla duyurmuştu. Yeni doğacak bebek Matthew Koma'nın üçüncü, Hilary Duff'ın ise dördüncü çocuğu olacak. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin ilk çocukları Banks Violet, 25 Ekim 2018'de dünyaya gelmişti.

Öte yandan Duff, 2010'da buz hokeyi oyuncusu Mike Comrie ile nikâh masasına oturmuş, 2016'da boşanmıştı. Hilary Duff'ın bu evlilikten Luca adında bir oğlu bulunuyor.