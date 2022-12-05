"KORKUNÇ BİR KAZA OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Ancak beklenmedik bir gelişme yaşanmış ve 'Rust' filminin setinde hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ailesi, Alec Baldwin ve diğerlerine karşı açılan dava konusunda uzlaşmaya gitmişti. Matthew, açıklamasında; yaptıkları anlaşmaya göre filmde baş yapımcı olacağını ve kârın bir kısmını alacağını belirterek şunları eklemişti:

Alec Baldwin ve Rust Movie Productions, LLC dahil 'Rust' yapımcılarına karşı açtığımız haksız ölüm davamız için mahkeme onayına tabi bir anlaşmaya vardık. Bu anlaşmanın bir parçası olarak davamız düşecek. Hepimiz Halyna'nın ölümünün korkunç bir kaza olduğuna inanıyoruz. Yapımcılar ve eğlence camiasının Halyna'nın son çalışmasına saygılarını sunmak için bir araya gelmelerine minnettarım.