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Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi - Magazin haberleri

Hilaria Baldwin: Kimsenin hayal edemeyeceği bir trajediydi

Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de 'Rust' filminin çekimleri sırasında elindeki kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu. Ünlü oyuncunun eşi Hilaria Baldwin, bir yıldır gündemden düşmeyen olayla ilgili konuştu

Giriş: 05.12.2022 - 11:06 | Güncelleme: ABONE OL
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  • ABD'li oyuncu Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de hem yapımcısı olduğu hem de rol aldığı 'Rust' filminin çekimleri sırasında, elindeki kurusıkı tabancadan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden olmuştu. Hutchins'in ailesi, Baldwin'e dava açmış ancak hayatını kaybeden görüntü yönetmeninin eşi Matthew Hutchins, davada uzlaşma yoluna gitmişti. Son olarak oyuncunun eşi Hilaria Baldwin, korkunç olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

  • "İYİ DEĞİLİZ"

    Baldwin'in yedi çocuğunun annesi Hilaria Baldwin, geçtiğimiz cuma günü Extra'da yayınlanan röportajın bir kısmında; 'Rust' film setindeki trajik olayın ardından kendisinin ve eşinin iyi olmadıklarını açıkça itiraf etti.

  • "TRAJEDİYDİ"

    38 yaşındaki yoga eğitmeni, Alec Baldwin ailesinin ölümle sonuçlanan set kazasıyla nasıl başa çıktığı sorulunca gözyaşları içerisinde konuşarak şu ifadeleri kullandı:

    İyi olamayız. Hiçbirimiz iyi değiliz. Bu, hiç kimsenin hayal bile edemeyeceği bir trajediydi.

  • NELER OLMUŞTU?

    64 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin, 21 Ekim 2021'de yapımcısı ve oyuncusu olduğu 'Rust' filminin setinde ateşlediği bir silahla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne sebep olmuştu. Talihsiz olayın ardından soruşturma başlatılmış ve yaşananlar günlerce dünya gündeminde kalmıştı.

  • "TETİĞİ BEN ÇEKMEDİM"

    Baldwin, soruşturmanın ardından 2021'in Şubat ayında açılan davanın sanıklarından biri olmuştu. New Mexico’daki sette meydana gelen olay sonrası Alec Baldwin, 2021'in Aralık ayında ilk defa verdiği röportajda ABC televizyonunda, Hutchins'i öldüren kurşunu kendisinin sıktığını kabul etmediğini belirtmiş, "Tetiği ben çekmedim. Asla kimseye silah doğrultup tetiği çekmem" demişti.

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