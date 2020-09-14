Bir yandan bebeğini emzirirken, bir yandan dişlerini fırçalayan ve o arada da bebeğiyle birlikte fotoğraf çeken Baldwin, o anları "Çoklu görevde şampiyonuz" notuyla yayınladı.

36 yaşındaki Hilaria Baldwin'in paylaşımına takipçilerinden beğeni yağdı.