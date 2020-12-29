36 yaşındaki Hilaria Baldwin, konuyla ilgili şunları söyledi:

Bu benim çok ciddiye aldığım bir şey. Boston'da doğdum ve orada büyüdüm. Vaktimi Massachusetts ile İspanya arasında geçirdim. Anne, babam ve kardeşlerim İspanya'da yaşıyor. Ben burada, ABD'de yaşamayı seçtim. Alec ve ben çocuklarımızı iki dilli olarak büyütüyoruz. Evimizde her iki kültürü de kutluyoruz.