"BANA BU SORUYU SORMAYIN"

Hilari Baldwin, aileye sürekli olarak yeni bir bebeğin katılmasına çocuklarının da alıştığını söylemişti.

Baldwin, "Şimdi yeni kardeşlerinin ne zaman geleceğini soruyorlar. Ben de onlara 'Çocuklar, siz ve bütün dünya bana bunu sormayı bırakmalı artık' diye yanıt veriyorum" demişti.