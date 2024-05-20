Hilal Özdemir: Kızım mezun oldu
Müzisyen Hilal Özdemir'in kızı Akya, liseden mezun oldu. Özdemir, kızının mezuniyet fotoğraflarını paylaştı
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31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar seçilen Hilal Özdemir'in kızı liseden mezun oldu.
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Hilal Özdemir, Hazım Körmükçü ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Akya'nın mezuniyet fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayımladı.
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Hilal Özdemir; "Gururum aşkım kızım, liseden mezun oldu. Rabbim, tüm evlatlarımızın yolunu bahtını tahtını açık etsin iyilerle karşılaştırsın. Üniversite sınavında da bütün evlatlarımıza başarılar diliyorum. Emeği geçen bütün öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederiz" dedi.
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Hilal Özdemir'in Hazım Körmükçü ile evliliğinden Ada adında da bir oğlu var.