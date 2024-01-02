KELİME-İ TEVHİD BAYRAĞI NEDİR?

Kelime-i Tevhid bayrağı “La ilahe illallah, Muhammedün Resullullah" yazan bir bayraktır. Türkçe'de “Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın resulüdür” anlamına gelir.

HİLAFET BAYRAĞI NEDİR?

Hilafet Bayrağı yeşil renkte ve üzerinde 3 adet hilalin bulunduğu bayraktır. Sözlükte “birinin yerine geçmek, bir kimseden sonra gelip onun yerini almak, birinin ardından gelmek/gitmek, yerini doldurmak, vekâlet veya temsil etmek” gibi anlamlara gelen hilâfet kelimesi, terim olarak İslâm devletlerinde Hz. Muhammed’den sonraki devlet başkanlığı kurumunu ifade eder.