16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karaman, kulüp tesislerindeki antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligde ilk 4 haftada 2 puan topladıklarını belirtti.
Ligin 5. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk edeceklerini hatırlatan Karaman, "Tanıdığımız, geçen sene bize iyi hizmet etmiş Sapunaru ve Lopez var. İkisi de iyi futbolcular. Onlar da lige iyi başlayan bir takım. Bizim de 3 oyuncumuz, Aymen Abdennour, Pedro, Umut tekrar aramızda. Bu bizim için çok önemli. İyi bir maç olacak. Üç puandan başka hiçbir hedefimiz yok." diye konuştu.
Bir gazetecinin Mensah ve bazı futbolcuların performanslarının beklenenin altında olduğunu sorması üzerine Karaman, sıfırdan yeni bir takım kurduklarını ifade etti.
Karaman, Antalyaspor maçında kaleci Lung'un dışında yeni oyuncularla oynadıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Geçen seneki kadroyu düşünün, kimler var. Tamamen yeni bir takım, tamamen. Bilal var, Bilal de uzun süre sakattı. Birbirini tanımayan 20 kişiyi bir araya getirin, birbirlerini tanımaları bile en az bir ay sürer. Biz futbol takımıyız, yeni bir takım oluşturduk. Mutlaka hatalarımız, eksikliklerimiz var. Daha iyisini yapabilir miydik? Yapabiliriz. Her zaman, her şeyin daha iyisini insanlar yapabilirler, başarabilirler. Bir de bunun üstüne eksikliklerimiz olunca, güvendiğimiz bazı oyuculardan çok daha farklı performans bekliyoruz. Bu Mensah ve diğer arkadaşlarımız için de geçerli."
Kayserispor, Süper Lig'in 5. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
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