İM Kayserispor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde çalışan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı. Antrenmanı ziyaret eden öğrenciler ile fotoğraf çektiren oyuncular ve teknik heyet, sakatlığı süren Bilal Başacıkoğlu’nun da doğum günü pastasını kesti.

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İM Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, milli takımı tebrik ederek, “Milli takımımızı, başta Şenol Güneş hoca olmak üzere bütün ekibi tebrik ediyoruz. İyi maç çıkardılar. 1. maçta ve 2. maçta farklı farklı taktikler sergileyen A Milli Takımımız, milli ruhu Şenol hocayla birlikte tekrar getirdi. Deniz Türüç’ün de görevini başarılı bir şekilde yerine getirmesi hem Kayserispor’un hem de Kayseri’nin göğsünü kabarttı. Milli takım olarak göğsümüz kabardı ama bizden giden bir oyuncumuzun da başarılı bir şekilde oyunu tamamlaması hepimizi mutlu etti” şeklinde konuştu.

Demir Grup Sivasspor maçından alacakları puanın takımı iyi yerlere taşıyacağını da kaydeden Karaman, “Seçimlerden sonra lige döneceğiz. Milli takımda olan oyuncu grubu var. Bir an önce onların gelmesini bekliyoruz. Dolayısıyla Sivas maçına en iyi şekilde hazırlanıp oradan alacağımız 3 veya 1 puan bizi çok iyi yerlere taşıyacak” dedi.