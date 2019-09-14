14 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, erken gol yediklerini ama ardından 20-25 dakikalarda 2 ve 3. golü de yiyebileceklerini söyledi.
Oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettiklerini dile getiren Karaman, “İlk yarının 25 dakikasından oyunun hakimi olduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarı Antalyaspor’un etkili yerlerini belirledik ve kapattık. Ama yine ikinci yarının başında bir gol daha yedik. Antalyaspor iyi mücadele etti. Bizim geçen haftadan 3 oyuncumuz var, bunlara eklenen Şamil ve Kravets de vardı. Bu maçta olmayan oyuncularımızın eksikliğini hissettik. Yedek kulübesinden hamle şansımız artabilirdi. Hazır olmayan yabancı oyuncularımız var” dedi.
Maçın 2-2 gittiği dönemde akıllı oynasalar Antalyaspor’a şok bir gol atabileceklerini aktaran Karaman, “90 dakika sonu Antalyaspor oyuna hakimdi, biz de defans yapan daha çok mücadele eden takım görünümündeydik. Ama nem de bizi çok etkiledi. Bu nem Antalyaspor için bir avantaj. 2-2 bitti, biz artık önümüzdeki Denizlispor maçına odaklandık” ifadelerine yer verdi.
TARTIŞMA AÇIKLAMASI
Maç sonu teknik heyetler arasında yaşanan gerginliğin sorulduğu Karaman, “Bunları zaman zaman yaşıyoruz. Bülent hocayla da konuştum. Yardımcı antrenörümüz Hasan Özer ve Bülent Korkmaz Türk futboluna hizmet eden insanlar. Bir yanlış anlaşılma var. Bülent ve Hasan hocanın ifadeleri birbirini tutmuyor. Topun dışarı atılmamasından çıkan bir şey. Bir iki gün sonra her şey normale döner. İki taraf da sinirli. Biz tarafımızı sakinleştiriyoruz. Çabuk unutmak lazım, hiç konuşmamak gerekir. Tasvip etmiyoruz, zaman zaman ben de yapıyorum. Ama yapmamamız gerekir” değerlendirmesini yaptı.
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