Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Kayserispor'la Trabzonspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk dakikasında geriye düşen Kayserispor, ikinci yarıda bulduğu gollerle maçı 4-2 kazandı ve finale yükseldi. Karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendiren Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman şunları söyledi:
"Öncelikle ifade etmemiz gereken şey oyuncularımızı tebrik etmek. Trabzon'daki maçla birlikte 2-0'lık skoru oyuncularımız çevirdi ve büyük bir iş yaptılar. Berna hanıma da büyük bir parantez açmak istiyorum. Devre arasında, oyuncularıma müthiş oynadıklarını söyledim. Bundan önce oynadığımız maçlarda öne geçip maçları kaybettik.
PSG, Manchester City, Real Madrid maçlarını örnek gösterdim. Türkiye'de ilk defa bir Anadolu takımı, Fenerbahçe'yi 10 kişiyle deplasmanda, Beşiktaş'ı deplasmanda eledi. Arada bir de Galatasaray, Hatay, Konya maçlarını oynadık. Biz ne yaptığımız biliyoruz. Trabzon'da oynadığımız maçta da golü 88. dakikada yedik. Trabzonspor çok iyi bir takım, tartışmasız.
Oynadığımız maçlarda müthiş bir performans sergiledik. Bazen düşünüyorum, teknolojik veriler olabilir ama gerçek orada değil. Yıllardır buranın özlemini bir çeken Kayserispor taraftarı. Taraftara da ayrı bir parantez açmak gerekiyor. İnanılmaz destek verdiler ve 12. adam oldular. Bir takım olarak bütünlük gösterdik. Oyuncularımız müthiş bir iş yaptı.
Taraftarımıza, başkanımıza ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz. Umarım finalde de kupayı buraya getiririz. Farklı bir skor da olabilirdi. Mesele 1-0'dan gösterdiğimiz reaksiyon. Galip geldiğimizde farklı konuşabiliyoruz. Trabzonspor oynayamadı yorumuna katılmıyorum. Bizim takım Trabzonspor'u oynatmadı. Kupada buraya gelene kadar ciddi takımları eledik."
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