Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor, bugün yaptığı antrenman ile maçın hazırlıklarına başladı. Kulüp Tesisleri'nde antrenman öncesi oyuncularıyla bir araya gelen Teknik Direktör Hikmet Karaman, futbolcularla bir süre görüştü. Futbolcular daha sonra, kondisyon çalışarak maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmanı takip eden basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Önemli bir rakibe karşı önemli bir 3 puan oldu. Baktığımız zaman biz 14, onlar da 17. Türkiye'nin en çok puan farkının veya diğer takımlarla ne kadar yakın olduğunu gösteriyor. Kaybettiğinde de ligin dibine yakın oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir lig. Birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Bunun karşılığını da futbolcularımız şehre verecektir. Ben buna inanıyorum. Dolayısıyla Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladık. Pazar günü bizi orada çok iyi bir mücadele bekliyor. Sonuca bakacağız" dedi.
Her iki takımın da varını yoğunu ortaya koyması gereken bir maçın oynanacağını sözlerine ekleyen Karaman, "Lig enteresan. Zaman zaman inişler ve çıkışlar olabiliyor. 2-3 maçlık seri yaptığınızda farklı yere gelebiliyorsunuz. Kaybettiğinizde farklı olabiliyorsunuz. Önümüzde Fenerbahçe maçı var. Rakibimizin bundan önce oynadığı müsabakalar var. Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri, önemli oyunculara sahip. Bir Avrupa kupası maçı da oynayacak hafta içi. İki taraftan bakıp empati yapmak gerekiyor. Maçta performans açısından baktığınız zaman Fenerbahçe'nin her şeyini ortaya koyması gereken, aynı şekilde Kayserispor'un ligdeki sıralamasına baktığımız zaman varını yoğunu ortaya koyması gereken bir maç. Geriye gittiğimiz zaman her iki takım açısından kaybedilen, kazanılan maçlar var. Hafta sonu böyle bir maça çıkacağız" şeklinde konuştu.
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