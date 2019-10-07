07 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor'da alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan teknik direktör Hikmet Karaman, sarı-kırmızılı takımla ikinci döneminde çıktığı 30 maçta 8 kez galibiyet sevinci yaşadı.
Karaman, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın görevinden istifa etmesinin ardından 2018-2019 sezonunun 15. haftasındaki Kasımpaşa maçı öncesi 5 Aralık 2018'de ikinci kez Kayserispor'un başına geçti.
Yaklaşık 14 yıl sonra yeniden Kayseri ekibini çalıştıran Karaman, ligin 15. haftasında Kasımpaşa'ya karşı alınan 3-0'lık galibiyetle iyi bir başlangıç yaptı.
Sarı-kırmızılı ekiple 10 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan Karaman, 17. sırada aldığı takımı sezon sonunda 41 puanla 10. sıraya kadar taşıdı.
2019-2020 sezonunda da görevine devam eden Karaman, 22 yeni transferle başladığı bu sezonda ise bir türlü istediği başarıyı yakalayamadı.
BU SEZON GALİBİYETİ YOK
Karaman yönetimindeki Kayserispor, bu sezon ligde çıktığı 7 maçta 4 kez yenildi, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı.
Bu karşılaşmalarda 7 kez fileleri havalandıran ve kalesinde 14 gol gören Karaman'ın ekibi, topladığı 3 puanla son sırada kaldı.
Ligin 7. haftasında Göztepe deplasmanında alınan 4-0'lık mağlubiyetin ardından Karaman, dün görevinden istifa etti.
Alınan başarısız sonuçların ardından görevinden ayrılan Karaman'ın sarı-kırmızılı takımdaki ikinci macerası 305 günde noktalandı.
Kayseri ekibinin başında 3'ü Türkiye Kupası 27'si Süper Lig olmak üzere 30 maça çıkan Karaman, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet sevinci yaşadı. Karaman'ın ekibi bu karşılaşmalarda 12 beraberlik ve 10 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.
Karaman idaresindeki Kayserispor, 30 maçta 37 gol kaydederken, kalesinde ise 43 gole engel olamadı.
Deneyimli teknik adam Karaman, sarı-kırmızılı ekipte ilk kez görev aldığı 2004-2005 sezonunda 27 maçta takımının başında sahaya çıkmıştı. Kayseri ekibi, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrılmıştı.
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