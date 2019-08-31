31 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, maçı hem teknik anlamda hem de pozisyon anlamında değerlendirmenin çok zor olduğunu belirtti.
Galatasaray'a karşı 1-0 öne geçtiklerini ve farkı açacak pozisyonlar da yakaladıklarını ifade eden Karaman, "Buraya gelene kadar tüm pozisyonları seyrettim. Maçtan önce medyada hakemlerle ilgili yazılara bakınca bugünkü maçtan sonra çok şey insanın aklından geçiyor. İlk 45 dakika 1-0 öne geçtik. Daha sonra Galatasaray'a oyunun pas trafik hakimiyetini kaptırdık. 15-20 dakika iyi pas yaptılar. İlk devre 1-0 içeri girdik. İkinci yarının başında Mensah'ın kaçırdığı bir gol pozisyonu var. Orada 2-0 yapabilsek maç başka bir yerelere gidebilir." diye konuştu.
Hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini savunan Karaman, şunları kaydetti:
"Maçta 3 tane kırmızı kart gördük. Umut'a bizim attığımız golden sonra sarı kart gösterdi. Onu da zaten 4. hakem gösterttirdi. Pedro'nun hareketine bakıyorum. Pedro'nun hareketinde bir şey yok ki nasıl ikinci sarı kartı gösteriyorsun. Bence hakem oyun içerisinde kontrolünü kaybetti. Özellikle ikinci yarı tamamıyla kontrolünü kaybetti. Belki de bir hafta önce Konya maçındaki penaltıyı vermedi ondan olabilir. Bence hakem maçın skoruna damgasını vurdu. Maç ortada pozisyonları kare kare hepsini seyrettim. Galatasaray'a karşı oynuyoruz bir penaltıdan gol yiyoruz, bir kendi kalemize atıyoruz, 99'da da üçüncü golü yiyoruz hem de 3 eksikle. Maçın teknik analizi bu. Bakıyoruz 2 eksik kaldığımızda Galatasaray'ın hiç net pozisyonu yok. Adam kolumuzu, ayaklarımızı kesti. Bir kere, bu hakemi bu maça vermezdim. Bir hafta önce Konya maçında penaltı tartışmaları oldu. VAR hakemi bu idi. Verme kardeşim başka hakem ver."
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