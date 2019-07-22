22 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Avusturya'nın Tirol bölgesindeki Jenbach şehrinde İspanya'nın Eibar takımına 5-2 yenildikleri hazırlık maçından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaman, "İlk hazırlık maçımızı oynadık. Skor açısından memnun değiliz." dedi.
Oyunun ilk yarısının daha dengeli geçtiğini aktaran Karaman, "İlk yarıda kafamızda düşündüğümüz takım daha kontrollü ve daha iyiydi. Oyuncu değişikliklerinden sonra denge de kayboluyor. Yeni gelen futbolcular var. Özellikle defansta bariz hatalar yapıp goller yedik. Hücum bölgesinde eksik pozisyon oyuncuları var. Bizim için iyi bir test maçı oldu. Rakibimiz de İspanya'nın önemli takımlarından biri. En azından kendimizin hazırlık döneminde nerede olduğumuzu gördük. Kampa geç katılan futbolcularımız oldu. 2-3 hafta içinde gerçek bir takım görüntüsü ortaya koyabiliriz." diye konuştu.
Adı transferde geçen Deniz Türüç ile ilgili bir gelişme olmadığını aktaran Hikmet Karaman, "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından, kaptanlarından biri. Bize hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerden haberim yok." ifadelerini kullandı.
MENSAH: GELECEKTE HER ŞEY OLABİLİR
Sarı-kırmızılı takımın Ganalı orta saha oyuncusu Bernard Mensah, Eibar karşısında kendilerini denediklerini kaydetti.
Yaklaşık 1 haftadır kampta çalıştıklarını aktaran Mensah, "Eibar gibi İspanya'dan gelen, güçlü takımlara karşı oynamak çok önemli. Kendimizi görebildik. Bence gayet iyiydik. İlk maçımız. İlk kez beraber oynayan futbolcular vardı." değerlendirmesinde bulundu.
Takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili bir soru üzerine Mensah, "Şu anda Kayserispor'un oyuncusuyum. Takımla alakalı başarılara odaklanmam gerekiyor. Bunun için çalışıyorum. Gelecekle alakalı her an her şey olabilir. Şu anda onları düşünmektense çalışmalara odaklanıyorum." şeklinde görüş belirtti.
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