Hikmet Karaman'dan penaltı isyanı

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, farklı bir maç olduğunu belirtti.

İlk 45 dakika taktik planlamayı çok iyi yaptıklarını ve rakibe neredeyse pozisyon vermediklerini vurgulayan Karaman, şunları söyledi:

"Kaptığımız ataklara iyi çıkabilsek daha farklı işler yapabilirdik. 2. yarı başladı, 2-0 öne geçtik, müthiş. Fenerbahçe'nin kulübede çok önemli hamle oyuncuları var. Bir teknik adam için bu önemli. Ben oyunu uzatma dakikasını görüp ona göre oyuncu değişikliği yapmayı düşündüm. 5 dakika uzatma verdi, üzerine 3 değişiklik yaptım. Satranç gibi oynuyorsunuz bu oyunu, nasıl tutarım oyunu diye. 95 oldu penaltıyı 97'de verdi. Yan hakeme sordum 'değişiklik için 50 saniye daha verdi' dedi."

Fenerbahçe'nin hem pozisyonlar hem penaltı kaçırdığını, bazı toplarının direkten döndüğünü dile getiren Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mete Kalkavan'a şunu sormak istiyorum. VAR'a çağırdın hocayı, o pozisyonlara penaltı veriliyorsa kabulüm, her hafta 15 tane penaltı çalınır. Kornerlerde ne pozisyonlar var. Bizim maçlarda da vardır hem lehimize hem de aleyhimize. Geçen sene aynı hoca bir penaltı verdi Kasımpaşa-Ankaragücü maçında ben Ankaragücü'ndeyken. Spor otoritelerinin hepsi ona karşı çıktı. Fenerbahçe çok önemli, büyük bir kulüp. Tüm spor dallarında ülkemizi temsil ediyor. Tersi olsaydı, Fenerbahçeliler yanlış anlamasın o dakikada o pozisyonda Mete Kalkavan veya kim olursa olsun hocayı çağırıp bize penaltı verir miydi? 3-0 olacak pozisyonlarımız vardı, değerlendiremedik bu kendimize çıkaracağımız pay olmalı."

Tecrübeli teknik adam, 3 Türk oynatma zorunluluğuyla ilgili ise "3 Türk kuralında teknik adama duvar örüyorlar. Taktiğe duvar örüyorlar. Türkiye Futbol Federasyonu en önemli kurum, desteklemeliyiz. Ama 3 Türk oynuyor ve 1'i vasat oynuyor diyelim. O pozisyona sokacak Türk oyuncum yok. Bu sefer belki de iyi oynayan bir yabancı oyuncuyu çıkarmak zorunda kalıyorsun. Bu oyunun zenginliğine duvar örmektir, kilit vurmaktır. Bu konu tartışmaya açılmalı." değerlendirmesinde bulundu.