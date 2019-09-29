29 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise maçın son dakikasında oyuncuların gördüğü kırmızı kartların üzücü olduğunu söyledi.
VAR'dan çıkan penaltı kararının çok ağır bir karar olduğunu belirten Karaman, şunları kaydetti:
"Hakem penaltıyı vermezse belki de Konyaspor tarafı da 'bu kadar net penaltıyı nasıl veremezsin' diyemezdi. Çünkü farklı açılardan bakıldığında pozisyon penaltı gözükmüyor. Ama diğer bir açıdan baktığınızda iki oyuncunun kafasının ortasında top kalmış. Daha sonra top iki kolun arasından gidiyor. Yani zor bir karar. Nihayetinde VAR var. Hakem var ve bir karar verilmiş. Esas üzüntümüz 2-1'den sonra uzatma dakikalarında oyuncumuzun görmüş olduğu kırmızı kart."
Rakibin kendi kalesine attığı golle 1-0'lık üstünlüğün ardından ikinci golü bulamadıklarını ifade eden Karaman, "Oyunun son 15 dakikasında pozisyonlara girdik. Orada biz aslında 2-1'i yakalayabilirdik. Ama bunu yakalamayamadık. Daha sonraki bölümde de Konyaspor'un baskısını hissettik." diye konuştu.
Bir gazetecinin "Taraftarın istifanızı istemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu Hikmet Karaman, "Mesele istifa etmek değil. Bizler ne zaman ne yapacağımızı biliriz. Sadece benimle ilgili değil. Maalesef Türkiye'de skorlara göre antrenörler yargılanıyor. Bazen iyiyken de istifa edeceksin. Taraftar bugün 'istifa' diyor ama ben de yendikten sonra 'istifa' diyebilirdim. Bir de bu taraftan bakın. Maalesef Türk futbolunun yanlış değerlendirmesi. Buradaki maçta da belki Konyaspor'un baskınlığı var ama takımların birbirine üstünlüğü yok. Oyunun iki tarafa da gidecek yanı vardı. Hele ikinci yarı bizim tarafa daha fazla var." diye yanıtladı.
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