Btc Turk Yeni Malatyaspor, son 10 dakikasında öne geçtiği Fenerbahçe maçından 3-2'lik mağlubiyetle ayrılırken sarı-siyahlılar, hakem yönetimine tepki göstermeye devam etti. Başkan Adil Gevrek'in ardından teknik direktör Hikmet Karaman da açıklamalar yaptı.
Gökhan Töre'nin Emre Belözoğlu ile hava topu mücadelesi sonrası ikinci sarı kartını görerek oyundan atılması hakkında konuşan Hikmet Karaman "Hiçbir şey söylememek, Gökhan Töre'nin pozisyonuna en büyük cevap budur. Neyi konuşacağız? Gökhan önümüzdeki haftaki maçta yok. Bu VAR'ı anlamak mümkün değil zaten. VAR'ı hemen kaldırsınlar. Hakem net bir hata yapıyor, buna nasıl müdahale etmezsin. Teniste 3 kere itiraz etme hakkı var. VAR varsa, 1-2 kere hakeme itiraz hakkı verilmesini istiyorum teknik adamlara. Bu maç bu hallere gelmezdi." dedi.
Hikmet Karaman ayrıca "Gökhan Töre, Emre'ye demiş ki, 'Ben sana dokunmadım, kırmızı gördüm. Ne olur hakeme git' demiş. Keşke Emre hakeme gidip söyleseydi, sırtımıza alıp dolaştırsaydık Emre'yi. Benim futbolcum olsa dahi haksız bir şekilde birinin kart görmesi aleyhine bir şey olması acı bir şey. 2-1'e getirdik, sonuna getirdik. 5 dakika gol yememeye oynarsın yemezsin. Biz 2-1 öne geçmişiz neleri konuşuyoruz. Bu pozisyondan sonra Emre'nin de müdahale olmadan yere dü0şmemesi gerekiyor. Emre eliyle kafasını tutuyor. Kimse dokunmamış ki. Neden hakeme söylemedi Emre?" diye konuştu.
EMRE'DEN AÇIKLAMA
Emre Belözoğlu, TRT Spor'da Ersin Düzen'e attığı mesajla pozisyonu anlattı. Tecrübeli futbolcu pozisyonda Gökhan Töre'yi görmediğini ve kendisine bir dirsek temasını olmadığını iletirken aynı zamanda Gökhan Töre'nin kendisine dirsek teması olmadığını hakeme de maç esnasında söylediği ifade etti. Bu sözleri canlı yayında Ersin Düzen paylaştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!