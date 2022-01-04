Süper Lig'in ikinci yarısına Altay maçı ile başlayacak olan Yukatel Kayserispor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, idman öncesi antrenman sahasında sarı kırmızılı futbolcularla kısa bir toplantı yaptı. Kayserisporlu futbolcular 3 gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. Sakatlıkları devam eden Bernard Mensah, Dimitrios Kolovetsios ile Afrika Uluslar Ligi için milli takım kampına katılan Mame Thiam antrenmana katılmadı. hosseini takımdan ayrı çalıştı. Antrenman öncesinde açıklama yapan Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "İlk yarının rövanşını almak istiyoruz. Bu arada bazı eksik oyuncularımız var. Afrika Uluslar Kupası'na giden, sakatlığı bulunan ve cezalı olan futbolcularımız var. Kayserispor taraftarına en fazla ihtiyaç duyacağımız maç bu. Pazar günü saat 16.00'da maç başlıyor. 12'nci adam çok önemli. Ayın 12'sinde de transfer dönemi başlayacak. İkinci yarının ilk maçına transferler olmadan gireceğiz. 30 Aralık'ta Türkiye Kupası maçına çıktık. Futbolculara yılbaşı izni verip tekrar çalışmalara başladık. Önümüzde 4 gün var ve Altay maçına hazır çıkmamız gerekiyor. Altay da önemli bir takım. Mustafa Denizli çok önemli bir teknik adam. Teknik adamlığımda da bana çok katkıları oldu. Zevkli bir maç oynayıp 3 puan almak istiyoruz" diye konuştu.
"MUTLAKA TRANSFERER OLACAK'
Transfer konusunun sorulması üzerine Karaman, "Transferde tek yetkili Berna başkan. Başkan ve yönetim kurulu ile yapmış olduğumuz istişareler sonucunda belirlenen oyuncularla ilgili çalışmalar devam ediyor. Nasıl ki Bertolacci çok önemli bir transfer ise bilindik oyuncularla, takıma yüzde 100 katkı yapacak futbolcuları transfer etmek Kayserisporumuzun hayrınadır. Teknik direktörlerin transferlerle ilgili yorum yapması geçmişte kaldı. Mutlaka transferler olacak. Herkes sabırlı olsun" ifadelerini kullandı.
GAVRANOVIC: UMARIM İYİ BİR İKİNCİ YARI PERFORMANSI ORTAYA KOYARIZ
Kayserispor'un bugün Altay maçı için gerçekleştirdiği antrenman öncesi açıklama yapan Mario Gavranovic ise "Umarım takım olarak az sakatlık yaşarız ve çok daha iyi bir ikinci yarı performansı ortaya koyarız" dedi.
Sarı kırmızılı takımın sezonun ilk yarısında oynadığı 10 lig maçında 6 gol 3 asist yapan Mario Gavranovic, "Geldiğim dönemde sakatlıklar yaşadım. Kolay değildi, hayal kırıklığına uğradım. Sonra yavaş yavaş ritmimi yakaladım. Goller ve asistlerle takımıma katkı sağlamaya başladım. Umarım takım olarak az sakatlık yaşarız ve çok daha iyi bir ikinci yarı performansı ortaya koyarız. Hafta sonu oynayacağımız Altay maçı bizim için önemli. Bu maçı kazanmak için de elimizden geleni yapacağız. En iyi performansı göstermeye çalışacağız. Sezonun ilk yarısındaki maçı kaybetmiştik, iyi oynayamamıştık. O maçın üzerinden 6 ay geçti. Takım olarak birbirimizi çok daha iyi tanıdık. Bizim için evimizde oynadığımız her maç önemli o nedenle bu maçı da kazanmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.
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