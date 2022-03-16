Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Konyaspor ile karşılaşan ve müsabakadan 3-2 yenik ayrılan Kayserispor, bu hafta deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri'nde çalışan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Hikmet Karaman, basın mensuplarına yaptığı açıklamasında son 2 haftada alınan 2 iç saha yenilgisini telafi etmek adına Karagümrük ve Fenerbahçe maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.
Konyaspor maçında farkı açabilecek pozisyonları bulmalarına rağmen bunları kullanamadıklarını ve basit hatalardan ötürü goller yiyerek yenildiklerini söyleyen Hikmet Karaman, "2 hafta sahamızda oynadığı maçlarda istediğimiz sonuçları çıkaramadık, çıkarmamız gerekiyordu. Gol atmamıza rağmen, hele Konyaspor maçı. Devreyi 4 golle kapatmamız gerekiyordu. Taraftar, medyadaki arkadaşlarım haklıdır. 2-0'dan 3-2 kaybetmiş bir takımın antrenörüyüm. Kaybetmememiz gerekiyordu. Kaybettik. Farkı açacak net pozisyonlarımız vardı ama yapamadık. Sorumluluk benim ama bilinsin ki, her şeyin bilincindeyiz. Daha çok çalışacağız. Antrenmanda daha çok tekrar edeceğiz. Hataları yapmayacağız" dedi.
Hikmet Karaman, kendisine yöneltilen eleştiriler ile ilgili olarak da, "Öne geçilen maçlarda alınan mağlubiyetler ile ilgili olarak da "Evet doğdu. O puanlar bizde olsaydı ligin zirvesindeydik. Ama oynadığımız maçlara bakın. Oynadığımız takımlar Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, Konyaspor, Alanyaspor. Bütün bu maçlarda oldu. Ama Antalyaspor, Giresunspor, Sivasspor maçlarında olmadı. Bu maçlarda skoru tuttuk. Ama burada 2-0'dan sonra taraftarımız da 3'ü bekledi. Takım da 3'e gitti. Ama öyle değil. Basit bir hata seni cezalandırıyor. Biz içeri 2-0 girsek maç başka bir yere gidebilirdi. Dolayısıyla hatalıyız. Olmaması lazımdı ama oldu" ifadelerini kullandı.
Karagümrük ve Fenerbahçe maçları ile ilgili de konuşan Karaman, "Yukarıları yakalamak adına iki iç saha maçı bizim için avantajdı. İyi kullanmamız gereken avantajı kullanamadık. Bundan sonraki maçlarda bunu kullanmalıyız. Tekrar bir seri yakalamalıyız. Bunu yapabilecek gücümüz var. Ne yaptığımızı biliyoruz. Şu an Karagümrük maçına odaklandık. Sonrasında Fenerbahçe maçı var" dedi.
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