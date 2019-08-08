08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
İçerik ve 'native' reklam platformu EngageYa, tasarladığı yeni ürünü StoriYa'yı pazara sundu. İçerik sitelerinde, hikaye (story) formatında içerik önermesi ve reklam gösterimi için dizayn edilen StoriYa'nın, sosyal paylaşım sitelerindeki hikayelerden esinlenerek hayata geçirildiği kaydedildi.
Yapılan açıklamaya göre, bu yeni ürün ile kullanıcıların, hikayeler üzerinden içerik ve reklam hizmetlerine farklı bir kanaldan ulaşması hedefleniyor.
Çıkış amacı içerik sitelerine ilgisi azalan gençleri yeni etkin bir format ile tanıştırmak olan StoriYa, genç hedef kitlenin ilgi alanlarına özel, doğru içerik ile buluşmalarını sağlıyor.
Öte yandan, reklamverenin doğru hedef kitleye daha kolay ulaşması sağlanarak, ürünlerinin bilinirliğinin daha zengin bir kullanıcı deneyimi ile sunulduğu belirtildi.
'YENİ PAZARLARDA KULLANIMA AÇACAĞIZ'
Lansman döneminde, Türkiye’nin önde gelen markalarına erişim imkanı sunan Storiya, envanterindeki yayıncılar ile ise bu markaların özel bir formatta buluşmasını sağlıyor.
İçerik üreticisine görsel ya da video içerikleriyle yeni bir ara yüz hizmeti sunan şirket, mobil web sayfalarında ve mobil uygulamalarda da çalışıyor.
EngageYa Türkiye Genel Müdürü İlter Avcı, "Ülkemizde başlattığımız bu yeni ürünümüz halen Yunanistan, Rusya, Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde yayında. Yakın zamanda, StoriYa’nın yeni pazarlarda da kullanıma girmesini hedefliyoruz. StoriYa’nın reklam pazarında yerini almasıyla birlikte, Türkiye’nin önde gelen içerik üreticisi mecralarına, görsel ya da video içerikleriyle yeni bir arayüz hizmeti de sunmuş oluyoruz" dedi.
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