12 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
High Touch Sportif tarafından Filiz Varol anısına 8-9 Şubat tarihinde düzenlenen High Touch Ritmik Cimnastik Cup sona erdi. 4-14 yaş arasında toplam 314 kız çocuğunun yarıştığı organizasyonun ilk günündeki minikler ve gençler kategorisinde 136, ikinci gününde ise küçükler ve yıldızlar kategorisinde 178 sporcu ter döktü.
314 yarışmacı ve yüzlerce davetlinin yer aldığı organizasyonda, “Küçükler Kategorisi” birincilik ödülü olarak tam altın, ikincilik ödülü olarak yarım altın, üçüncülük ödülü olarak eyrek altın verilirken; diğer kategorilerin dereceye giren sporcuları ise, 1000TL, 500TL ve 250TL’lik hediye çekleri ile ödüllendirildi. Aynı zamanda, yarışmada derece alan tüm sporculara antrenörlere Dr. Hüseyin Tırman tarafından özel ödül paketleri verildi.
RİTMİK CİMNASTİK NEDİR?
Cimnastik sporunun bir dalı olan ritmik cimnastik branşında esneklik, estetik, zarafet gibi unsurlar, müzik eşliğinde kullanılan beş ayrı alet (İp, Top, Çember, Labut, Kurdele) ile sergilenmektedir.
Ritmik cimnastik ile sporcunun kas ve kemik yapısı güçlendirildiği gibi, bedenin doğru kullanması da öğretiliyor.
Bireysel sporların, en ağır çalışma düzeni olan branşlarından biri olan ritmin cimnastik için haftada 4-5 gün ve 15-20 saatini antrenmana ayrılıyor.
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