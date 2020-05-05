Hıdırellezde gül ağacının altına dilek ne zaman ve nasıl gömülür? sorusu bugün başlayan ve yarın sona erecek hıdırellez için gündemde. Koronavirüs gölgesinde geçecek hıdırellez için bu sene etkinlik planlanmadı. Ancak vatandaşlar bireysel olarak dileklerini gül ağacının altın gömerek geleneklerini yerine getirebilir. İşte hıdırellezde gül ağacının altına dilek gömmek ile ilgili ayrıntılar...

HIDIRELLEZDE GÜL AĞACININ ALTINA DİLEK NE ZAMAN GÖMÜLÜR?

Hıdırellez'in en meşhur geleneklerinden biridir. Dilekler yazılarak gül ağacının altına gömülür ya da üzerine asılır. Ertesi gün üzerine çeşitli dilek, niyet yazılan kağıtlar, açık olarak ve yavaşça suya bırakılır. Kâğıtlar yazıları üste gelecek şekilde suya düşerse dileklerin kabul olacağına inanılır. Gül ağacı altına dilek gömülmesi bugün yapılmalı. Yarın ise dilekler çıkartılıp suya atılmalı.

HIDIRELLEZ NEDİR?

Hıdırellez ya da Hıdrellez, Orta Asya, Ortadoğu, Anadolu ve Balkanlar'da kutlanan mevsimlik bayramlardan biridir.

Ruz-ı Hızır (Hızır günü) olarak adlandırılan Hıdırellez günü, dünyada darda kalanların yardımcısı olduğu düşünülen Hızır ile denizlerin hakimi olduğuna inanılan İlyas'ın yeryüzünde buluştukları gün olarak düşünülür ve kutlanır.

Gregoryen takvimi (Miladi takvimi)ne göre 6 Mayıs, eskiden kullanılan Rumi takvim olarak da bilinen Jülyen takvimine göre 23 Nisan Hıdırellez günüdür. 6 Mayıs'tan başlayıp 4 Kasım'a kadar olan süre Hızır Günleri adıyla yaz mevsimini, 8 Kasım'dan 5 Mayıs'a kadar olan süre ise Kasım Günleri adıyla kış mevsimini oluşturmaktadır. Bu yüzden 5 Mayıs günü gecesi kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı anlamına gelmektedir. Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır. Bugün Hıristiyanlarca da baharın ve doğanın uyanmasının ilk günü olarak kabul edilir; bu günü Rum Ortodokslar Aya Yorgi, Katolikler "Aziz George" günü olarak kutlamaktadırlar.

Hıdırellez'in UNESCO'nun 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi'ne alınması amacıyla 2010 yılında çalışmalar başlatılmıştır.