Hıdırellez, Haziran ayının başında, yani İslam takvimine göre Recep ayının 6. gününe denk gelen Hızır ve İlyas'ın buluştuğu gün olarak kabul edilir. Bu gün, baharın gelmesi, doğanın canlanması ve bereketin artması gibi temalarla ilişkilendirilir.

Hıdırellez, genellikle çeşitli geleneksel ritüeller, dualar, dilekler, şenlikler ve kutlamalarla kutlanır dolayısıyla her sene ortaya renkli görüntüler çıkar. Peki, 2024 Hıdırellez ne zaman kutlanacak? İşte, detaylar...