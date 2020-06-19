Hidayete Erenler Hazinesi Derneğinden Türkiye'deki Senegallilere yardım

Dernekten yapılan açıklamaya göre, salgından etkilenen Afrikalılara destek için bazı bürokrat, sivil toplum örgütleri, ticaretle uğraşan kişiler ve öğrencilerle yardım kampanyası başlatıldı.
Türkiye’nin Dakar Büyükelçisi Prof. Dr. Ahmet Kavas'ın koordinasyonunda düzenlenen yardım faaliyetlerine, iş adamları, Türkiye'de futbol oynayan sporcular ile hayırseverler katkıda bulundu. Kampanya kapsamında, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın ve Antalya'da yaşayan Senegallilere 950 yardım kolisi, nakdi yardım ve alışveriş kartı dağıtıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen derneğin sözcüsü Abdoul Yoro Diallo, Afrikalılara katkılarından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Kavas ile Senegal'in Ankara Büyükelçisi Mustafa Mbacke'nin yanı sıra Gönüllüler Derneği ile Deniz Feneri Derneğinin de yardımlarda büyük katkıları olduğunu belirten Diallo, "Türkiye'de profesyonel liglerde oynayan futbolcularımız Zargo Toure ve Boubacar Dialiba’ya, bağlantıları sağladığı ve yardımları dağıttığı için Avrasya Kültürler ve Araştırmalar Enstitüsü Vakfi Başkanı Alparslan Oktay Güngörmüş’e teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.
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