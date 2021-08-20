Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 sezonu fikstür çekimine katılan Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Hidayet Türkoğlu, olimpiyattan sonra 3 ay içinde yapılması gereken olağan seçimli genel kurulla ilgili, "Seçim süreci inşallah demokratik bir ortamda olur. Biz, basketbolu daha iyi yerlere getirmek isteyen herkesin bu sürece dahil olmasını isteriz." dedi.
Geçen 4 senelik dönemdeki yaptıklarını ve yeni dönemde yapacaklarını kamuoyu ile paylaşacaklarını aktaran Türkoğlu, "Aday olmak isteyen arkadaşlar da yeni projeleri ve yapacaklarıyla kamuoyu ile camiamızı bilgilendirmek isteyecektir. Biz de çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bununla ilgili bir basın toplantısı yapmayı planlıyoruz. Dört sene içinde yaptıklarımızı kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda da neler yapmak isteyeceğimizi de paylaşacağız. İnşallah demokratik bir ortamda, herkesin basketbolu daha iyi yerlere getirmek için çalışacağı güzel bir süreç olur." diye konuştu.
TBF'de yaşanan değişimleri değerlendiren Türkoğlu, "Ekip olarak burayı her zaman eğitici bir yer olarak düşündük. Kerem Tunçeri, Galatasaray'da direktörlük görevine, Derya Yannier arkadaşımız Fenerbahçe Beko'nun genel menajer yardımcılığına getirildi. Arkadaşlarımız görevlerini çok iyi yaptı ve kulüplerimizi yönetmek için göreve soyundu. Onlara başarılar diliyorum. Önümüzdeki günlerde hem milli takım menajerimiz hem de lig direktörümüzü tüm camia ile paylaşmayı düşünüyoruz. Bu süreci görev değişimi olarak niteleyebiliriz. Buradan başka bir yerlere giden ve güzel sorumluluklar alan arkadaşlar için mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Yayın ihalesinin kendileri için önemli olduğunu vurgulayan TBF Başkanı, "Göreve geldiğimizde haftada 4 maç yayınlanıyordu. Bunu haftada 8 maça çıkardık. Her basketbol maçının yayınlanması ve her eve basketbolun girmesi bizim için çok önemliydi. Gerek ekonomik anlamda kulüplere destek verebilmek hem de görünürlüğün devam etmesi için çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşmayı düşünüyoruz." şeklinde görüş belirtti.
"SALONLARIMIZIN SEYİRCİSİZ PEK TADI TUZU YOK"
Hidayet Türkoğlu, yeni sezonda salonlara yüzde 50 kapasiteyle seyirci almak istediklerini aktardı.
Geçen sezon maçların seyircisiz oynandığını hatırlatan Türkoğlu, "Tüm takımlarımıza 2021-2022 sezonunda başarılar diliyorum. İnşallah pandeminin azalacağı, sporu en az etkileyeceği bir sezon geçiririz. Pandeminin yoğun olduğu süreçte geçen sezonu bitirme gücümüz olabildi. Bu süreçte anlayış gösteren, bizimle hareket eden tüm kulüplerimize teşekkür ediyoruz. Bu sezon da aynı başarıyı beraber elde etmek istiyoruz. Hepsine şimdiden bu süreçte gösterecekleri yakınlık ve samimiyet için teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kovid-19'la alakalı bakanlıklarla görüştüklerini belirten Hidayet Türkoğlu, "Sağlık Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile hareket ediyoruz. Sezonun ilk haftasından itibaren salonların yüzde 50'si de olsa taraftar almak istiyoruz. Salonlarımızın seyircisiz pek tadı tuzu yok. Bunu eski bir sporcu olarak söylüyorum. Hem kulüplerimizin geliri hem basketbolseverler hem de sporcular için bunun ne kadar dezavantaj olduğunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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