Türkoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kulüplerimizin değerli yöneticileri, teknik ve idari ekipleri, sporcularımız, müsabaka görevlileri ve kıymetli basketbolseverler;
Basketbolda 2021-2022 sezonunu büyük bir heyecan ve sevinçle karşılıyoruz. Basketbola olan büyük tutkumuz ve artan coşkumuzla yeni sezonda da yorulmadan çalışmaya hazırız. Kulüplerimizin ve liglerimizin kalitesinin her sezon daha fazla kabul görüp, takdir edilmesi bizleri çok memnun ediyor. Geçen sezon Avrupa´da mücadele eden Türk takımlarının gurur veren başarıları, 2021-2022 sezonunda da kadınlarda 8 erkeklerde 10 takımla Avrupa kupalarında yer alacak olmak bunun en önemli göstergesi. Bu vesileyle geçtiğimiz sezon THY Euroleague´de şampiyon olan Anadolu Efes ve Basketbol Şampiyonlar Ligi´nde final oynayan Pınar Karşıyaka´yı bir kez daha tebrik ediyor, Avrupa´da ülkemizi temsil eden bütün takımlarımızın başarılarının artarak sürmesini temenni ediyorum.
Göreve geldiğimiz günden itibaren hassasiyetle yaklaştığımız televizyonda basketbol yayınlarını, hem kulüplerimiz hem de basketbol izleyicisi için geliştirerek haftada 5 maçtan 12 maça çıkardık. Her hafta ING Basketbol Süper Ligi´nde oynanan maçların tamamını ekrana taşımanın yanı sıra; Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve normal sezonda ilk kez Türkiye Basketbol Ligi´nin ulusal televizyonlardan taraftarlara ulaşmasını sağladık. Yeni sezonda da yaptığımız yayın anlaşmalarıyla her üç ligimizdeki maçlar televizyon yayınları aracılığıyla basketbol izleyicisine ulaşacak. Ayrıca basketbolseverler, TBF YouTube kanalından tüm liglerimizde oynanan maçların önemli bir kısmını canlı yayınlarla takip edebilecekler.
Geçmiş yıllarda sıklıkla liglerimizden bazı kulüplerimiz ekonomik gerekçelerle kapanarak ayrılmak zorunda kalıyordu. ING Basketbol Süper Ligi gibi değerli bir ligimizde bile her sezon kapanan kulüpler görüyorduk. Devreye soktuğumuz Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı ile bu soruna çözüm bulmayı amaçladık. Yeni sezona başlarken, ING Basketbol Süper Ligi´nde ekonomik gerekçelerle kapanan hiçbir kulübümüzün olmaması şüphesiz bu uygulamanın en önemli kazanımları arasındadır. ING Basketbol Süper Ligi´nde geçtiğimiz sezon tam olarak uygulamaya başladığımız Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı´nı 2021-2022 sezonunda Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Basketbol Ligi´nde deneme yılı olarak başlatacağız. İnanıyorum ki; Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı, bu liglerimizdeki kulüplerimizin de geleceğe daha sağlam bakmasına ve mali sürdürülebilirlik anlamında emin adımlar atmasına yardımcı olacaktır.
Basketbol, taraftarıyla güzel ve hepimiz salonları dolu görmeyi fazlasıyla özledik. Kovid-19 pandemisi nedeniyle seyircisiz oynanan geçtiğimiz sezonun ardından basketbol tutkusunun salonlarda seyircisiyle yaşanmasını çok istiyoruz. Devam eden pandemi şartlarında seyirci kapasitemizi şimdilik yüzde 50 ile sınırlandırmış olsak da bu coşkuyu taraftarlarımızla buluşturacağımız için mutluyuz.
2021-2022 sezonu başlarken; bütün kulüplerimize, sporcularına, yöneticilerine, teknik ve idari kadrolarına, müsabakalarda görev yapacak hakemlerimize ve görevlilerimize gönülden başarılar dilerken; sponsorlarımıza, iş ortaklarımıza, yayıncı kuruluşlarımıza ve medya mensuplarına Türk basketboluna sundukları değerli katkılar nedeniyle teşekkür ediyorum."
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