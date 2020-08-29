Hidayet Türkoğlu'ndan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Başkan Türkoğlu, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Büyük zaferler büyük komutanlarla kazanılır. 98 yıl önce bugün de Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki kahraman ordumuz, vatan toprağını düşmandan kurtarmış, aziz milletimizin bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir. 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da kazanılan zafer, Türk milleti ve onun şanlı ordusunun azim ve kararlılığının simgesi, özgürlüğümüzün nişanıdır. Bu düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı en içten duygularımla kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum."