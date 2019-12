İHA

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 60. yılı münasebetiyle ‘Basketbola adanmış hayatlar’ için hazırlanan ‘Türkiye’nin Basketbol Aşkı’ adlı kitabın lansmanı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kendisinin de bu kitapta yer almasından dolayı gururlu olduğunu ifade etti. Duygularını kelimelerle ifade edemeyeceği noktaların olabildiğini söyleyen Türkoğlu, “Bu camianın içinde büyümüş olmak, bu başarıları elde etmiş biri olmak, belli başarılara imza atmış olmak ve bu kitapta yer almak insanı gururlandırıyor. Geçmişten başlayıp da bugünlere getiren değerli büyüklerimize büyük teşekkür etmemiz gerekiyor. Bizim de gençlikte örnek aldığımız birçok insan oldu. Bir kısmı buradaydı, bir kısmı da bu kitapta yer aldılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu kitap, ülkemizdeki basketbolseverlerin, basketbol hakkındaki geçmişi öğrenebilmeli, bilgi sahibi olabilmeleri için hazırladığımız, görselin bol olduğu bir kitap. İnşallah çok büyük kitlelere ulaşır ve 82 milyon insanımız, basketbol hakkında bilgi sahibi olur. Bizler de bu anlamda mutluluk duyuyoruz. Görev alırken başlıca isteklerimizden birisi, basketbolun her yere yayılması ve herkesin Türk basketbolu hakkında bilgi sahibi olmasıydı. Bu kitapla da herkesin bilgisi olacaktır. Bu kitabı hazırlamak 2 sene sürdü. Emeği geçen herkese ne kadar teşekkür etsek azdır. İnsanların basketbola olan ilgi ve alakası beni her zaman gururlandırmıştır. Bu kitapla da bu ilgi ve alaka daha da artacaktır. Bu anlamda, kimisi antrenör kimisi oyuncu kimisi de yönetici olan ve aramızda olmayan büyüklerimizi de anıyorum. Hayatta olanlar da bu kitaba sonsuz bir değer kattı. Umarım 82 milyon insanımız bu kitabı okuma fırsatı bulur ve herkesin de Türk basketbolu hakkındaki bilgisi artar. Tek isteğimiz bu” ifadelerini kullandı.

”BU KİTABIN HER KESİME ULAŞMASI İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ”

Amaçlarının bu kitabı 82 milyona ulaştırmak olduğunu ve herkesin basketbol konusunda bilgi sahibi olmasını istediklerini söyleyen Türkoğlu, “Bu kitabın her kesime ulaşması konusunda zaman kaybetme şansımız yok. Biz bu kitabı kitlelere ne kadar çabuk ulaştırabilirsek, basketbol konusundaki bilgiyi daha çabuk ulaştırabileceğiz. Mutlaka devlet tarafından da girişimlerde bulunup, bu kitabı birçok kütüphaneye sokmak isteyeceğiz. Anadolu, federasyon olarak çok çalışma yaptığımız bir husus. Gerekli yerlere de bu kitap ulaştırılacaktır. Hedefimiz Türkiye’nin doğusundan batısına kadar her yerde bu kitabın alınıp okunması. Eğitimin ne kadar önemli olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Bu kitabı okuyan herkesin, geçmişten bugüne basketboldaki bilgisi mutlaka artacaktır. Buradan verdiğimiz mesajla da birçok insan bu kitabın farkına varacaktır ve Türkiye’nin geneline yayılmak için de gerekli adımlar atılacaktır” diyerek sözlerini tamamladı.