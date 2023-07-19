Muharrem Ayına özel Hicri Yılbaşı mesajları paylaşılmaya başlandı. Hicri yılbaşı olarak kabul edilen Muharrem ayı 19 Temmuz'da başlarken; Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması, Musa'nın Kızıldeniz'i yararak Firavun'un ordusundan kaçması ve Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi gibi olayların gerçekleştiği Aşure günü ise Muharrem ayının 10. günü idrak edilecek. Eşinin, dostunun, akrabalarının ve sevdiklerinin Hicri Yılbaşını kutlamak isteyenler dualı, hadisli, ayetli, resimli Muharrem ayı mesajlarını araştırıyor. İşte 2023 Hicri yılbaşı 2023 dualı, hadisli, ayetli ve resimli Muharrem Ayı mesajları...