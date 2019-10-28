Hiçbir şey birleşik mi, ayrı mı yazılır? Hiçbir şey sözcüğü nasıl yazılır? Birçok kişi imla kuralları arasında bu soruyu araştırıyor.

HANGİ YAZILIŞ DOĞRU: HİÇBİR ŞEY Mİ, HİÇ BİR ŞEY Mİ, HİÇBİR ŞEY Mİ?

Türk Dil Kurumu (TDK) sitesinde bulunan sözlükten arama yapıldığında kelimenin, hiçbir şey şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

Bazı örneklerde rastlanan "hiç bir şey, hiçbirşey" şeklindeki yazımlar ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "hiçbir şey"dir.