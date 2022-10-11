SİL BAŞTAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Çift olan Joel ve Clementine'nin çok mutlu giden 2 yıllık ilişkileri bir anda ayrılık kararı ile son bulur. Clementine, gizli bir tıp merkezine gider ve burada yapılan müdahale sonucu ilişkisine ait her şeyi sildirir. Joel bunu öğrenir ve küplere biner. Aynı prosedürü kendinde uygulatmaya karar verir fakat işler sandığı kadar kolay gitmez.