Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza yağıyor!

        Hiç gitmediği İstanbul’dan gelen cezalar bezdirdi: Plakayı değiştireceğim

        Antalya'da çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı'ya, 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul'dan daha önce gelen cezaların ardından yine çok sayıda trafik cezası geldi. Gelen cezalar karşısında adeta canından bezen adam, "Ben İstanbul'un yolunu dahi bilmem. Gelen cezalardan sonra plakayı değiştireceğim" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2023 - 10:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hiç gitmediği İstanbul'dan ceza yağıyor!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya’nın Elmalı ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı'ya (48) hiç gitmediği İstanbul’dan daha önce gelen 23 farklı trafik cezasının ardından bu kez de 11 farklı trafik cezası geldi. Kendisine ait 07 SU 545 plakalı 1992 model Tofaş marka aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi.

        "FARKLI GÜZERGAHLARDAN CEZA GELDİ"

        Şallı’ya ait son 7 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrupa Otoyolu güzergâhından 15 Nisan 2022 ve 11 Nisan 2023 tarihleri arasından gelirken, geri kalan 4 ceza ise 11 Mayıs-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Samandıra ve Çamlıca gişelerinden geldi. Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Çamlık ve İstoç noktalarında yazıldığı görüldü.

        "BEN İSTANBUL'UN YOLUNU BİLMEM"

        Cezalara anlam veremeyen Hüseyin Şallı, “Ben İstanbul’un yolunu bilmem. Hiç gitmediğim halde 500 TL ceza gelmiş. Son 6 aydır hiçbir yere gitmedim. Farklı güzergahlardan ceza geliyor. Karar verdim plakayı değiştirteceğim. Şahin model otomobil İstanbul’a gitse gidemez. Ben arabamla sadece arazilerime gidiyorum” dedi.

        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Taksiler yeni ücret tarifesine geçti!
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        Hawaii'de son 100 yılın en ölümcül yangını
        "Zamana ihtiyacı var"
        "Zamana ihtiyacı var"
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Tarla sulama kavgasında kardeşini öldürdü!
        Chamberlain'de karar anı!
        Chamberlain'de karar anı!
        Sahnede sıra kavgası
        Sahnede sıra kavgası
        Van Gölü'nde heyecan verici keşif!
        Van Gölü'nde heyecan verici keşif!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        Evdeki hesap, Fransa'ya uymadı!
        GSS prim borcunda son fırsat
        GSS prim borcunda son fırsat
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        Memurların yüzde 90'ı üç ayda bir zam istiyor
        "Enerji iyi oyun kötü"
        "Enerji iyi oyun kötü"
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Otomobilde 'ithal' büyüme
        Jetsurf hüneri
        Jetsurf hüneri
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Penaltı tartışması! İşte o kural
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        Yüksek sıcaklık, fırtına ve yağmur uyarısı
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Döneceğimi beklemiyordum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        "Karateyi sevdirmek için oyuncu oldum"
        Üst düzey alarm
        Üst düzey alarm
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Sokakta yürüyordu! Silahlı saldırıda öldü!
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Zıpkınla balık avlamak için denize giren kişi öldü
        Habertürk Anasayfa