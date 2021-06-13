Hibrit aşılama günün hakkında en çok arama yapılan konuları arasında yer alıyor. İşte koronavirüs salgını ile ilgili olarak Bakan Koca'nın dile getirdiği hibrit aşılama ile ilgili bilgiler...

HİBRİT AŞILAMA NEDİR?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üçüncü doz aşılama için hibrit model üzerinde durduklarını söyledi.



3.doz aşıda etkinlik ve koruyuculuk tespiti için gönüllülerden başlanarak hibrit modelin izlenebileceğini söyleyen Bakan Koca detayları anlattı.



İlk 2 dozu Sinovac aşısı olan bir gruba yine Sinovac, diğer gruba BioNTech, diğer gruba da yerli aşının yapılacağını söyledi.

HİBRİT MODEL NEDİR? NASIL UYGULANACAK?



Fahrettin Koca hibrit modelin nasıl uygulanacağına şöyle devam etti:



"Aynı şekilde ilk 2 dozda BioNTech tercih edenler içinden gönüllü bir gruba da 3. dozda Sinovac, BioNTech ve yerli aşı vurulacak. Böylece 3. dozda hangi hibrit modelle en yüksek koruyuculuk sağlandığı dikkate alınarak yaygın ve yoğun uygulamaya geçilecek"

HİBRİT NE DEMEK?

Hibritin kelime anlamı melezdir. TDK sözlüğünde "Hibrit" kelimesinin Fransızca "Hybride" kelimesinden Türkçe'ye geçtiği belirtiliyor. Hibrit kelimesinin teknolojideki anlamı ise "İki farklı güç kaynağının bir arada bulunması." şeklinde...