Heyelanların ardından "çaylık alan" uyarısı!

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Artvin, Rize ve Trabzon'da sıklıkla yaşanan toprak kaymaları, hem yerleşim alanlarını hem de tarım arazilerini tehdit ediyor.

Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Aydın Tüfekçioğlu, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde son yıllarda artan heyelan riskine dikkat çekerek artan yağışlar, çaylık alanların yaygınlaşması ve altyapı çalışmalarındaki eksikliklerin bu doğal afeti tetiklediğini söyledi.

Heyelanların en önemli nedenlerinden birinin yağış miktarındaki artış olduğunu vurgulayan Tüfekçioğlu, özellikle şiddetli sağanakların heyelan oluşumunu hızlandırdığına işaret etti. Tüfekçioğlu, "Çay bitkisinin yoğun kök yapısı, yağmur suyunun toprakta birikmesine neden oluyor ve bu da heyelan riskini artırıyor. Vatandaşlarımız, çaylık alanların alt kısımlarında ev yapmaktan kesinlikle kaçınmalı" ifadelerini kullandı.

Arhavi'de 8 Aralık tarihinde 4 kişinin ölümü ile sonuçlanan heyelanla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tüfekçioğlu, bölgede hâlâ kopmaya hazır yamaçların bulunduğunu vurguladı.

Eğimli arazilerde yapılan inşaat ve yol projelerinin toprak stabilitesini bozarak heyelanları tetiklediğine dikkat çeken Tüfekçioğlu, "Her yıl yol yapımı sırasında meydana gelen heyelanları engellemek için tünel geçişleri veya sediment köprüleri inşa edilmesi şart. Aksi takdirde bölgede can ve mal kayıpları devam eder" uyarısında bulundu.

Uydu görüntüleri ve hava fotoğrafları üzerinden yapılan incelemelerde, hareket etmeye hazır kitlelerin olduğunun görüldüğünü kaydeden Tüfekçioğlu "Bu malzemelerin yukarıdan alınması ya da aşağıya setler yapılarak hareketlerinin engellenmesi gerekiyor. Aksi takdirde bölgede can ve mal kaybı riski sürecektir" dedi.

Artan yağışlar ve toprak kaymaları göz önüne alındığında, bölgedeki altyapı çalışmalarının daha dikkatli planlanması gerektiğini vurgulayan Tüfekçioğlu, gelecekte beklenen yağış artışlarının heyelanları daha da artırabileceğine işaret etti.