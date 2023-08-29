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        Haberler Gündem Güncel Artvin'in Yusufeli kara yolunda heyelan meydana geldi! Araçlar son anda durdu! - En son haberler

        Yusufeli kara yolunda heyelan kamerada!

        Artvin'de korku dolu anlar yaşandı. Kentin Yusufeli ilçesinde kara yolunda heyelan meydana geldi. Bu sırada yoldan araç geçmemesi ise olası bir faciayı önledi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 12:06 Güncelleme: 29.08.2023 - 12:12
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        Heyelanı görünce son anda durdular!
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        Artvin'in Yusufeli içesindeki heyelanda yamaçtan kopan taş, toprak ve kaya parçaları kara yoluna yuvarlandı.

        DHA'nın haberine göre heyelan anı, cep telefonu kamerasına yansıdı. Yusufeli ilçesi Esenyaka köyünde yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları kara yoluna aktı. Heyelan nedeniyle irili ufaklı taşların yuvarlandığı Artvin-Yusufeli kara yolu ulaşıma kapandı.

        Heyelan sırasında kara yolundan araç geçmemesi, olası felaketi önledi. Heyelan nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için iş makineleri ile çalışma başlattı. İki saat süren çalışmaların ardından yol kontrollü olarak ulaşıma açıldı.

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        Heyelan anı, bölgedeki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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        #haberler
        #ARTVİN
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